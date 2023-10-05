Afvallen met medicijnen

Antwoord: Medicijnen kunnen waardevol zijn bij ernstig overgewicht, maar zijn niet de eerste stap in de behandeling. Probeer eerst de oorzaak te achterhalen, eventueel samen met je (huis)arts. Oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn een ongezonde leefstijl, medicijngebruik en psychische factoren. Is een ongezonde leefstijl de oorzaak, dan kun je hier misschien aan werken met een Gecombineerde Leefstijl Interventie. Deze wordt – onder voorwaarden – vergoed in het basispakket.

Pas als je hiermee niet voldoende afvalt, kom je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor behandeling met injecties (of pillen). Dit gebeurt onder begeleiding van een arts die ook kijkt naar mogelijke bijwerkingen en welk middel geschikt is. Deze medicijnen helpen het gewicht verlagen. Het zijn geen wonderpillen, maar hulpmiddelen.

Gebruik ze alleen na overleg met je arts en als aanvulling op een gezonde leefstijl.

Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog en hoogleraar obesitas bij het Erasmus MC

Gezondgids 5, 2023

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