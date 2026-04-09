Antwoord: Stoppen of niet? Voor veel gebruikers van een antidepressivum is dit een belangrijk onderwerp. Voor elk geneesmiddel (en voor elke geneeskundige behandeling) geldt dat de voordelen van het gebruik groter moeten zijn dan de nadelen. Of stoppen een verstandige optie is, verschilt ook van persoon tot persoon. Daarom is het belangrijk om de beslissing te bespreken met je arts en je omgeving.

Ongeveer 20 tot 40% krijgt na het stoppen met een antidepressivum zogenoemde onttrekkingsklachten. Dat zijn bijvoorbeeld griepachtige verschijnselen, stemmingswisselingen of slaapproblemen.

Over het algemeen geldt: hoe sneller je afbouwt, hoe ernstiger deze onttrekkingsverschijnselen kunnen zijn. Maak daarom met je arts of met je apotheker een concreet afbouwplan voor een geleidelijke afbouw.

Bespreek verder wanneer je contact opneemt met je arts. Bijvoorbeeld als de onttrekkingsverschijnselen aanhouden of als de depressie terugkomt. En kijk ook eens op antidepressiva.nl.

