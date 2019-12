Antwoord: Antimuggenverdampers bestaan uit een flesje met vloeistof en een stekker met verdamper. In de vloeistof zit een insectendodende stof uit de groep pyrethroïden. Bij gebruik van de stekker verdampt deze stof langzaam en komt zodoende in de lucht terecht. Als het insecticide wordt ingeademd door een mug of via de buitenkant zijn lichaam binnenkomt, raakt zijn zenuwstelsel beschadigd en gaat hij dood.

De apparaatjes zijn doeltreffend, maar kunnen ook voor de mens schadelijk zijn. Pyrethroïden kunnen namelijk irritatie van de huid, ogen en luchtwegen veroorzaken. Bij gebruik van een antimugstekker is de concentratie van het insecticide in de lucht weliswaar laag, maar om gezondheids­risico’s te vermijden kun je beter een goede hor installeren.

Aalt Bast, toxicoloog bij de universiteit van Maastricht

Gezondgids 4, 2019

