Bacteriën in panty’s

Antwoord: Er is geen bewijs bekend dat het dragen van een panty sneller leidt tot een schimmelinfectie of blaasontsteking dan andere kleding. Het is wel aan te raden om ondergoed van ademend materiaal (zoals katoen) te dragen onder een panty. De normale vaginale flora beschermt tegen infecties van de urinewegen en geslachtsorganen.

Belangrijke bacteriën in de vagina zijn de lactobacillen. Die zorgen voor een lage pH (zuurgraad) als verdediging tegen andere micro-organismen. Verstoring van deze zure omgeving kan leiden tot infecties van de vagina en blaas. Overigens is bij een schimmelinfectie de zuurgraad meestal niet verstoord.

Albert Adriaanse, gynaecoloog bij de Noordwest Ziekenhuisgroep (Alkmaar)

Gezondgids 1, 2022

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