Beter slapen

Antwoord: Omdat bananen tryptofaan bevatten, klinkt het plausibel. Deze stof helpt namelijk bij de aanmaak van serotonine en melatonine, en die heb je nodig om slaperig te worden en in slaap te blijven. De vraag is alleen of één banaan zo veel effect heeft op je slaap en wanneer je die dan zou moeten eten.

Het blijft lastig om het effect van specifieke stoffen in welke voeding dan ook te onderzoeken. De mensen die je onderzoekt, krijgen immers meer voedingsstoffen binnen. En dat niet alleen, er zijn genoeg andere factoren die de slaap kunnen beïnvloeden. Denk aan de algehele leefstijl, stress, leeftijd of onderliggende gezondheidsproblemen. Lang verhaal kort: het is twijfelachtig of de hoeveelheid tryptofaan uit één banaan je helpt om weer in slaap te komen. Maar het placebo-effect kan voldoende zijn.

