Antwoord: Bloedcirculatie-apparaten maken gebruik van neuromusculaire elektrostimulatie. Dit laat de spieren in de voeten en onderbenen afwisselend samentrekken en ontspannen, waardoor de bloedcirculatie toeneemt. Uit het weinige onderzoek dat is gedaan naar deze apparaten lijkt een positief effect naar voren te komen voor mensen met slechte vaten in de onderbenen. Maar dit positieve effect is ook te verkrijgen met steunkousen en lichaamsbeweging.

Er is nog onvoldoende bekend over bloed­circulatie-apparaten om te bepalen of ze echt van toegevoegde waarde zijn voor mensen met een slechte bloedsomloop.

Vast staat wel dat voldoende bewegen en vooral niet te veel zitten belangrijk zijn voor de gezondheid van hart en bloedvaten. Het advies is om minstens 150 minuten per week matig intensief te bewegen. Dit is goed voor je algehele gezondheid en om de bloedcirculatie in de onderbenen op peil te houden.

David Smeekes, arts en beleidsadviseur bij de Hartstichting

Gezondgids 3, 2019

