Antwoord: Je buikomvang (middelomtrek) meet je in een paar stappen. Ga rechtop staan met je voeten iets uit elkaar. Voel waar je onderste rib en de bovenkant van je bekken zitten en leg daar tussenin – op je blote huid – een meetlint rond je taille. Trek dit niet te strak aan en meet de omtrek van je middel nadat je rustig hebt uitgeademd.

Bij volwassenen wordt een buikomvang vanaf 94 cm (mannen) en 80 cm (vrouwen) geassocieerd met een verhoogde hoeveelheid vet in de buikholte en daaraan gerelateerd een verhoogd risico op hart- en vaatziektes. Deze grenswaarden gelden voor mensen met een Europese, Midden-Oosterse, mediterrane en Amerikaanse achtergrond. Bij hen is de vetmassa anders dan bij andere bevolkingsgroepen.

Meet je BMI en je buikomvang telkens op hetzelfde moment van de dag, onder dezelfde omstandigheden. Als je je zorgen maakt over de uitkomsten, kun je het best een afspraak maken met je huisarts.

