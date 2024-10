Antwoord: Het advies is om elke dag zo’n 1,5 tot 2 liter te drinken. Je kunt dan het best wisselen tussen water, koffie en thee zonder suiker, zuiveldranken zoals magere of halfvolle melk en karnemelk, of een sojadrank met toegevoegde vitamine B12 en calcium.

Op welk moment van de dag je dat vocht binnenkrijgt maakt niet veel uit, zolang je maar aan die 1,5 tot 2 liter komt. Bulkdrinken of de hele dag door kleine beetjes drinken is dus om het even. Vaak geeft je lichaam zelf wel aan wanneer het behoefte heeft aan vocht.

Let er wel op dat je nieren ongeveer 0,7 tot 1 liter (4 tot 5 grote glazen) water per uur kunnen verwerken. Als je meer drinkt, kun je verschillende klachten krijgen. Denk hierbij aan hoofdpijn, een hoge bloeddruk en darmproblemen of zelfs een watervergiftiging.

