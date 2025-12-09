Antwoord: Cafestol is een cholesterolverhogende stof die in koffiebonen zit. De manier van koffiezetten bepaalt of die ook in je kopje koffie terechtkomt. Is de koffie door een papieren filter gegaan tijdens het zetten, dan blijft de cafestol daarin achter. De composteerbare pads worden in de genoemde machine doorgeprikt, waardoor het water er aan de bovenkant inloopt en er aan de onderkant als koffie uitstroomt. Daarmee is het ongefilterde koffie. Het advies is om van dit type niet meer dan 2 of 3 kopjes per dag te drinken. Gefilterde koffie wordt onder lage druk gezet en ongefilterde koffie onder hoge druk. Voor je gezondheid maakt de druk niet uit. Belangrijk is wel dat de koffie gefilterd is.

In alle soorten koffie zit ook de mogelijk kankerverwekkende stof acrylamide. De mogelijke schadelijke effecten hiervan wegen niet op tegen de gezondheidsvoordelen van koffie. Daarom staat gefilterde koffie in de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum.

