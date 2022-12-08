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Cola bij diarree

Vraag: Van een vriend hoorde ik dat cola een goed middel is bij diarree. De cola moet dan wel ‘uitgebruist’ zijn. Klopt dat?

Gepubliceerd op:8 december 2022

Antwoord: Er is geen wetenschappelijk bewijs dat cola helpt bij diarree. Maar er is ook weinig onderzoek naar gedaan. Het Voedingscentrum ontraadt het gebruik van cola bij diarreeklachten vanwege het hoge suikergehalte. De suiker in cola zorgt ervoor dat er meer vocht in de darmen blijft, waardoor het lichaam minder vocht kan opnemen. Dit kan diarree verergeren en de kans op uitdroging vergroten. Verder prikkelt de cafeïne in cola de darmen. Hierdoor gaan die meer bewegen en kan de diarree zelfs verergeren.

Annemarie Trapman, apotheker bij apotheek Stevenshof, Leiden
Gezondgids 6, 2022

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