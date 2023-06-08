Dagcrème en zonnebrandcrème

Antwoord: Er zijn verschillende mogelijkheden om je tegen de zon te beschermen. Zo zijn er speciale zonnebrandcrèmes voor het gezicht. Deze houden rekening met de kwetsbare huid rond de ogen. Ze zijn vaak minder vettig dan zonnebrandcrème voor het hele lichaam, waardoor je huid minder gaat glimmen. Ook zijn er ‘gewone’ gezichtscrèmes met een hoge SPF.

Hoe hoger de SPF, hoe beter. Op een flink zonnige dag is een dagcrème met factor 15 niet voldoende. Gebruik dan een dagcrème met een hogere factor of gebruik dagcrème samen met zonnebrandcrème. Want dagcrème en zonnebrandmiddel kun je combineren. Smeer eerst de dagcrème en laat die goed intrekken. Breng daarna de zonnebrandcrème aan. De dagcrème hoeft dan geen SPF te hebben, omdat de zonnebrandcrème die al heeft.

Lauri ten Grotenhuis, expert Wonen & Huishouden bij de Consumentenbond

Gezondgids 3, 2023

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