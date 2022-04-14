Antwoord: Het is niet nodig om koolhydraten helemaal te laten staan. De kwaliteit van koolhydraten is belangrijker dan de hoeveelheid. Dus als je kiest voor koolhydraten, kies dan producten met veel vezels, zoals volkorenbrood en zilvervliesrijst. En vermijd producten met snelle koolhydraten zoals witbrood, koek en snoep.

Er zijn meerdere voedingspatronen die een gunstig effect hebben op diabetes type 2, zoals een koolhydraatbeperking. Maar ook een vegetarisch of Mediterraan voedingspatroon, of een voedingspatroon volgens de Schijf van Vijf kun je als gezonde basis gebruiken. Belangrijk is dat je het gekozen gezonde voedingspatroon op de lange termijn kunt volhouden. Ga voor een advies op maat altijd naar een diëtist.

Kim Brouwers, diëtist en programmaleider gezonder leven bij het Diabetes Fonds

Gezondgids 2, 2022

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