Antwoord: Met het koudere weer staat de verwarming vaker aan. Hierdoor daalt binnenshuis de luchtvochtigheid met als resultaat een drogere huid. Een droge huid is kwetsbaarder, waardoor sneller eczeem kan ontstaan. Verder kan lang en warm douchen ook leiden tot eczeem.

Om het zo veel mogelijk te voorkomen is het belangrijk je huid goed vet te houden. Hoe vetter, hoe beter. Gebruik op een heel droge huid bijvoorbeeld vaseline of olie. Ook kun je doucheolie gebruiken, het liefst ongeparfumeerd, want geurstoffen kunnen eczeem weer verergeren. Beperk dus het lang en te warm douchen en gebruik ongeparfumeerde en geen sterk ontvettende zeep en shampoo.

Menno Gaastra, dermatoloog bij Centrum Oosterwal

Gezondgids 1, 2019

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