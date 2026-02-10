Antwoord: In de koudere maanden zet je de verwarming vaker aan, waardoor de luchtvochtigheid binnenshuis daalt. Dit kan een drogere huid veroorzaken dan je gewend bent. Een droge huid is kwetsbaarder, waardoor er sneller eczeem kan ontstaan. Verder kan lang en warm douchen of badderen ook leiden tot eczeem.

Om de droge eczeemplekken zo veel mogelijk te voorkomen is het belangrijk dat je je huid goed vet houdt. Hoe vetter, hoe beter. Gebruik daarom het liefst een vette crème of zalf, zoals (vaseline-)cetomacrogol. Ook kun je een doucheolie proberen, het liefst ongeparfumeerd, want geurstoffen kunnen eczeem weer verergeren. Beperk verder het lang en te warm douchen en gebruik ongeparfumeerde en niet-ontvettende zeep en shampoo.

Terug naar het overzicht