Fruit schillen

Antwoord: Vezels, vitamines en mineralen zitten door het hele fruit. Appels en peren bevatten met schil wel iets meer vezels en vitamine C dan zonder. Maar het gaat om zulke kleine verschillen dat het niet uitmaakt of je het fruit schilt of niet. Was het fruit wel eerst onder stromend water om het vuil eraf te spoelen. Verder kun je geschild fruit beter niet te lang laten staan. Door de blootstelling aan lucht wordt het bruin en gaat er vitamine C verloren. Voorgesneden fruit uit de supermarkt is op een speciale manier behandeld en verpakt om het verlies van vitamine C wat te vertragen.

De schil kun je vaak gewoon eten. Zo voorkom je bovendien verspilling. Harde, slecht verteerbare schillen (zoals die van mango, granaatappel en sterappel) kun je beter niet eten. Voor zulke schillen gelden andere normen voor resten van bestrijdingsmiddelen dan voor zachte schillen. En bestrijdingsmiddelen kun je er niet afwassen.

