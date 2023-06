Gezichtsblindheid

Antwoord: Niet iedereen is even goed in het herkennen van gezichten. Sommigen zijn er extreem goed in, anderen vinden het heel lastig. Mensen met prosopagnosie lukt het (bijna) niet om gezichten te herkennen, hoe goed ze ook hun best doen. Terwijl dat niet aan hun geheugen of gezichtsvermogen ligt. Prosopagnosie kan het gevolg zijn van een hersenaandoening, zoals een beroerte. Maar het kan ook aangeboren of erfelijk zijn.

Een gespecialiseerde neuropsycholoog kan met testjes uitzoeken of je inderdaad meer moeite hebt met gezichten herkennen. En kan je helpen ermee om te gaan. Misschien lukt het om bepaalde details goed te onthouden, zoals iemands bril, kapsel, stem of lichaamshouding.

Joost Heutink, hoogleraar Visuele stoornissen na niet-aangeboren hersenletsel aan de Rijksuniversiteit Groningen

Gezondgids 3, 2023

