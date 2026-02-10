Antwoord: De chemicaliën in permanente haarverf veranderen de structuur van je haar en maken het droger en brozer. Je haar kan daardoor dof en pluizig worden, met gespleten punten. De teksten ‘zonder ammoniak’ en ‘vrij van parabenen’ die soms op de verpakking staan, zeggen weinig over de invloed van de verf op je haar of je gezondheid.

Zolang je de instructies goed volgt, vormen de chemicaliën in de haarverf geen bewezen gezondheidsrisico’s. In Europa mogen bijvoorbeeld geen kankerverwekkende stoffen worden gebruikt in cosmetica, tenzij is aangetoond dat het gebruik ervan veilig is. Je mag er dus van uitgaan dat onze haarverfproducten veilig zijn. Wel kan er huidirritatie optreden, omdat permanente haarverf ingrediënten bevat waarop je huid allergisch kan reageren.

Een alternatief voor permanente haarverf is een kleurshampoo. Die geeft ook een andere tint, maar werkt relatief oppervlakkig en is minder ingrijpend voor je haar.

