Antwoord: Halotherapie voor longpatiënten is gebaseerd op het idee dat het inademen van zoute lucht gunstige effecten kan hebben. Er zijn positieve ervaringen, maar een goede wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt.

Sommige longpatiënten met luchtweginfecties met veel slijm gebruiken vernevelingen met zout water. Verneveltherapie heeft bij hen vaak een goed effect, omdat ze het slijm erdoor makkelijker kunnen ophoesten. Maar bij verneveltherapie wordt een veel sterkere zoutconcentratie gebruikt dan bij halo­therapie. Patiënten met gevoelige luchtwegen – zoals bij astma en vaak ook COPD – kunnen op het inademen van de zoute damp juist tegenovergesteld reageren (met hoesten en kortademigheid).

Renée van Snippenburg, longarts

Gezondgids 1, 2022

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