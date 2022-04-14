Antwoord: Ethanol (alcohol) is een chemische stof die bacteriën en virussen kan doden. Het wordt daarom vaak gebruikt als ontsmettingsmiddel, bijvoorbeeld in handgels. Ethanol zit ook in onder meer alcoholische dranken, parfums en deodorant. De stof kan ernstige ziektes veroorzaken, zoals kanker en verminderde vruchtbaarheid. De kans daarop wordt groter naarmate je meer, vaker en langer ethanol binnenkrijgt.

Het RIVM onderzocht de gezondheidsrisico’s van ethanol-bevattende handgel. Hieruit bleek dat het verhoogde gebruik ervan geen darmkanker of verminderde vruchtbaarheid veroorzaakt. Wel neemt de kans op borstkanker zeer licht toe, met 0,004% als je een jaar lang 10 keer per dag handgel met ethanol gebruikt.

Gelukkig zijn er desinfecterende handgels verkrijgbaar met andere werkzame stoffen dan ethanol. Handen wassen met water en zeep verwijdert ziekteverwekkers het best. Gebruik desinfecterende handgel alleen als er geen gelegenheid is om je handen met water en zeep te wassen.

Gerlienke Schuur, toxicoloog bij het RIVM

Gezondgids 2, 2022

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