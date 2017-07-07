Hergebruik hoorapparaat

Antwoord: Het gebruikte hoortoestel kun je zeker een mooie bestemming geven. Als je wilt dat het naar een ontwikkelingsland gaat, kun je het hoortoestel opsturen naar bijvoorbeeld stichting Eardrop. Zij zorgt er in Kenia voor dat het toestel wordt aangepast aan de nieuwe gebruiker. En de Europese Federatie voor Slechthorenden zamelt hoortoestellen in voor hergebruik in Vietnam. Ook kun je een advertentie op Marktplaats zetten.

De ontvanger moet het apparaat dan wel – tegen betaling – laten inregelen bij een audicien om gehoorschade te voorkomen. Voor gebruikte hulpmiddelen zijn er websites als www.gebruiktehulpmiddelen.nl en www.tweedehandshulpmiddelen.nl

Ramona de Jong, expert Gezond, Consumentenbond

Gezondgids 1, februari 2015

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