Antwoord: Het is niet meer nodig dat iemand je bij een (zware) hersenschudding om de zoveel tijd wakker maakt, zoals vroeger het advies was. Wel blijft het belangrijk de eerste 24 uur goed in de gaten te houden hoe het met je gaat, ook door anderen. Als het opeens slechter gaat, kun je het best je huisarts (laten) bellen.

Ook is het belangrijk het de eerste tijd echt rustig aan te doen, zeker als je klachten hebt. Je hoeft overdag niet in bed te gaan liggen, want daar word je niet sneller beter door. Begin liever langzaam met je normale activiteiten. En kijk zo weinig mogelijk naar schermen van bijvoorbeeld je telefoon, tv en computer.

