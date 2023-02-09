Antwoord: Uit onderzoeken blijkt dat het drinken van hete dranken het risico op slokdarmkanker kan verhogen. Door dranken vaak heet te drinken, kun je de binnenkant van je slokdarm beschadigen. Deze beschadigde cellen zijn gevoeliger voor invloeden van onder andere alcohol en roken, waardoor die cellen verder aangetast kunnen raken. En dan is er een risico op het ontstaan van kanker (op de lange termijn). Een keer een drank heet drinken is niet direct schadelijk. De cellen kunnen zich dan nog herstellen.

Beter is het om niets boven de 65 °C te drinken. Laat een drank eerst een aantal minuten afkoelen.

Marianne Rook, gezondheidsvoorlichter bij de Maag Lever Darm Stichting

Gezondgids 1, 2023

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