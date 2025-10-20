Heup-airbag

Antwoord: het Leids Universitair Medisch Centrum heeft onderzoek gedaan naar het effect van 45 heupairbags die werden verdeeld over ruim 900 ouderen die tussen 2017 en 2020 langdurige zorg ontvingen in een zorginstelling. Hieruit bleek het aantal heup- en bekkenfracturen na een zijwaartse val met bijna de helft afgenomen te zijn sinds de inzet van de heupairbags.

De onderzoekers geven hierbij wel aan dat er een klinische vervolgstudie nodig is om de resultaten te kunnen toetsen. In de tussentijd kun je de heupairbag gewoon proberen. Zeker als je slecht ter been bent, evenwichtsproblemen hebt of ooit een heup hebt gebroken. De airbag werkt met bewegingssensoren die de valbeweging herkennen en er dan voor zorgen dat de airbag zich met lucht vult voordat de drager de grond raakt.

