Antwoord: Helaas, hoe goed je je ook houdt aan stooktips, hout stoken is nooit gezond. Het is ongezond als je binnen bij de houtkachel of open haard zit, en ook voor je buren. Een houtkachel veroorzaakt een slechte luchtkwaliteit in huis. Er ontstaat veel fijnstof bij het aansteken en bij het opendoen van de kachel om hout bij te vullen. Als de kachel uit is, verdwijnt de fijnstof heel langzaam.

Maar ook de luchtkwaliteit van de omgeving verslechtert door houtstook. Vooral kinderen, ouderen en mensen met bestaande luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziektes kunnen hier last van hebben. Het inademen van de rook kan leiden tot kortademigheid en extra medicijngebruik.

De belangrijkste luchtvervuilende stoffen door houtstook zijn fijnstof (waaronder roet), koolmonoxide, vluchtige organische stoffen (VOS) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s).

Wil je toch een houtvuur stoken, bekijk dan van te voren de Stookwijzer

Paulien van der Geest, expert bij Milieu Centraal

Gezondgids 6, 2023

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