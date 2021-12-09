Hygiëne bij de tandarts

Antwoord: Het is niet de bedoeling 2 patiënten te behandelen met dezelfde handschoenen. Om een goede hygiëne in de tandartspraktijk te waarborgen, ontwikkelde brancheorganisatie KNMT de richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken. Hierin staat: ‘Bij iedere patiënt worden nieuwe handschoenen gedragen. Ze worden direct na de behandeling uitgetrokken en weggegooid.’ Verder moet de tandarts zijn handen voor het aantrekken van handschoenen minimaal desinfecteren met hand­alcohol. Ook moet hij eerst zijn handen wassen bij zichtbare verontreiniging, na toiletbezoek of na gebruik van een zakdoek. Het is niet nodig om van handschoenen te wisselen als de tandarts meekijkt bij een andere patiënt, zonder dat er contact met de patiënt is.

Sandra Mul, expert Zorg bij de Consumentenbond

Gezondgids 6, 2021

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