Klachten dankzij purschuim

Vraag: In ons huis is polyurethaanschuim (pur) gebruikt als isolatiemiddel. Sindsdien heb ik keel-, neus- en oogklachten. Wat kan ik hiertegen doen?

Antwoord: Bepaalde bestanddelen van pur-schuim kunnen effecten hebben op de gezondheid, in het bijzonder in de fase van het niet-uitgeharde mengsel waar purschuim mee wordt gevormd. Daarom wordt aangeraden om purschuim door een zogenoemd SKG-Ikob-gecertificeerd bedrijf aan te laten brengen. Ook is het van belang om na isolatie van de woning continu goed te blijven ventileren. Wanneer dit niet gebeurt, kan dit leiden tot gezondheidsklachten, zoals irritatie van de luchtwegen en ogen. Als je vermoedt dat het isolatiemateriaal de oorzaak is van de klachten, kun je contact opnemen met de GGD.

Werner Hagens, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Gezondgids 1, februari 2017

