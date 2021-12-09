Antwoord: Kleefpasta bevat over het algemeen ‘veilige’ ingrediënten. Toch kun je er in zeldzame gevallen een allergische reactie op krijgen. Ook kan overmatig gebruik van kleefpasta met zink bij het inslikken leiden tot een kopertekort. En dat kan weer neurologische klachten geven. Maar dit is een extreem zeldzaam verschijnsel.

Kleefpasta wordt overigens nog te vaak gebruikt om een slecht passend gebit vast te plakken. Hiervoor is die niet geschikt. Wel kan de pasta een oplossing zijn als je te weinig speeksel hebt en het kunstgebit daardoor los gaat zitten, ondanks een goede pasvorm. Vergelijk het met 2 glasplaatjes met een dunne laag water ertussen. Door het water plakken ze aan elkaar en is er wat kracht nodig om ze van elkaar te halen. Op vergelijkbare wijze zorgt speeksel ervoor dat het gebit vastzit aan het kaakslijmvlies.

Albert Feilzer, tandarts en hoogleraar Algemene Tandheelkunde bij het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam

Gezondgids 6, 2021

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