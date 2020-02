Koolzuur en botontkalking

Antwoord: Vrouwen hebben na de overgang meer kans op botontkalking, omdat de hormoonhuishouding is veranderd. Ook roken en het drinken van meer dan drie glazen alcohol per dag heeft een negatieve invloed op de botdichtheid. Maar het drinken van koolzuurhoudende dranken heeft geen bewezen invloed op bot­ontkalking. Er is dus geen bezwaar tegen het drinken hiervan.

Om botontkalking te voorkomen of te beperken is het van belang voldoende calcium binnen te krijgen, in combinatie met vitamine D. Vrouwen boven de 50 jaar hebben 10 microgram extra vitamine D per dag nodig, en iedereen boven de 70 jaar 20 microgram extra per dag. Supplementen zijn verkrijgbaar bij onder meer de drogist. Daarnaast is het belangrijk veel (buiten) te bewegen, om de botten zo sterk mogelijk te houden.

Annemiek Stenger, reumatoloog bij de Sint Maartenskliniek

Gezondgids 1, 2020

Terug naar het overzicht