Antwoord: De optometrist heeft gelijk. Een lenzendoosje moet regelmatig vervangen worden om infecties te voorkomen. De Amerikaanse vereniging voor optometristen adviseert het lenzendoosje dagelijks schoon te maken met contactlenzenvloeistof en het elke 3 maanden te vervangen door een nieuw exemplaar.

Verder blijven de basale hygiëne­regels essentieel bij lenzengebruik. Was je handen voordat je de lenzen inzet of uitneemt, vervang de lenzen regelmatig volgens het advies van de voorschrijvende specialist en vervang een fles lenzenvloeistof elke 2 maanden.

Annette Geerards, oogarts bij Het Oogziekenhuis Rotterdam

Gezondgids 6, 2020

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