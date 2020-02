Antwoord: Er is geen verhoogd risico op maculadegeneratie vanwege aspirinegebruik. In wetenschappelijk onderzoek werd wel gevonden dat patiënten met maculadegeneratie iets vaker aspirine gebruiken dan personen zonder maculadegeneratie. Hieruit valt echter niet te concluderen dat aspirine maculadegeneratie veroorzaakt.

Uit recent onderzoek blijkt dat wie een vroege vorm van maculadegeneratie heeft en daarbij ook aspirine gebruikt, geen hoger risico heeft op het krijgen van de natte vorm van maculadegeneratie, waarbij bloedvaatjes onder of in het netvlies ontstaan die vocht of bloed kunnen gaan lekken.

Het advies is dan ook om het gebruik van aspirine niet te staken als er een goede medische indicatie is. Patiënten met een natte vorm van maculadegeneratie hebben een licht verhoogde kans op bloedingen onder het netvlies. Onnodig gebruik van aspirine wordt bij deze groep daarom wel afgeraden.

Hans Vingerling, oogarts en afdelingshoofd Oogheelkunde bij het Erasmus MC

Gezondgids 1, 2020

