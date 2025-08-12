Matras met zilverdraad

Antwoord: Als je de verkopers van aardingsmatrassen mag geloven, zou het gebruik ervan helpen tegen onder meer ontstekingen, chronische pijn, slecht slapen, hoge bloeddruk, herstel na sportblessures, hoofdpijn, jetlag en veroudering. Maar de enkele onderzoeken die naar de werking van zo’n matras zijn gedaan, werden uitgevoerd door de verkopende bedrijven.

Ons is geen betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek naar aardingsmatrassen bekend. Maar er is geen reden om bang te zijn. Het matras doet niets, dus ook geen kwaad. De positieve dan wel negatieve effecten die sommigen menen te ervaren, zijn toe te schrijven aan respectievelijk het placebo- dan wel nocebo-effect.

