Medicijnen en tandsteen

Antwoord: De tandplak die op en tussen tanden en kiezen ontstaat, kan – als je het niet goed wegpoetst – verkalken tot tandsteen. De hoeveelheid en samenstelling van speeksel spelen een rol bij de vorming van tandplak en tandsteen. Sommige medicatie kan effect hebben op de hoeveelheid speeksel en daardoor op de vorming van tandsteen. Maar er is weinig wetenschappelijke literatuur over dit effect.

Medicijnen die als bijwerking een droge mond hebben, kunnen tandsteenvorming juist verminderen. Mondspoelmiddelen met chloorhexidine kunnen bij langdurig gebruik tandsteenvorming bevorderen. Vraag persoonlijk advies aan je mondhygiënist of tandarts om zelf zo goed mogelijk tandplak te verwijderen.

Dagmar Else Slot en Fridus van der Weijden, hoogleraren bij ACTA, faculteit tandheelkunde UvA en VU

Gezondgids 1, 2022

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