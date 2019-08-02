Medicijnresten in drinkwater

Antwoord: Ons kraanwater wordt gewonnen uit grond- en rivierwater. Hoewel het grondwater en rivierwater steeds meer vervuild raken (bijvoorbeeld door vervuild afvalwater), staat de veiligheid van het Nederlandse kraanwater niet ter discussie. Er vindt namelijk intensieve zuivering van het water plaats. Soms zitten er inderdaad restanten van geneesmiddelen en andere ongewenste stoffen (zoals bestrijdingsmiddelen) in ons kraanwater. Maar de concentraties daarvan zijn zo laag dat je meerdere olympische zwembaden moet leegdrinken om de hoeveelheid van 1 pil binnen te krijgen. Je kunt dus probleemloos water uit de kraan drinken.

Het koken van water doodt bacteriën en drinkwaterbedrijven raden dit soms aan. Maar dat doen ze alleen als ze de kwaliteit van het water tijdelijk niet kunnen garanderen, bijvoorbeeld bij werkzaamheden aan de leidingen. Medicijnresten verwijder je er echter niet mee.

Monique van der Aa, onderzoeker Drinkwater bij het RIVM

Gezondgids 4, 2019

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