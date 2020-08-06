Antwoord: Het is een fabel dat nagels sneller groeien en meer lucht krijgen als je de nagel­riemen terugduwt. Er zijn goede redenen om dat niet te doen. Bij het terugduwen wordt de op de nagel gelegen huidplooi (proximale nagelplooi) losgemaakt van de nagel. De hermetisch afgesloten nagelplooi wordt hierdoor toegankelijk voor bacteriën, schimmel, irriterende stoffen en vuil. Dat kan een acute of chronische ontstekings­reactie (paronychia) veroorzaken.

Het deel van de zogenoemde nagelmatrix dat zorgt voor de aanmaak van een glad nagel­oppervlak raakt dan ontstoken. De nagel wordt ruw, onregelmatig en brokkelig. Het behandelen van vooral een chronische ontsteking is erg lastig. Duw nagelriemen daarom niet terug, maar smeer ze regelmatig in met vaseline.

Leon Plusjé, dermatoloog bij onder meer het Erasmus MC Rotterdam

Gezondgids 4, 2020

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