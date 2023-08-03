Niet slapen, wel rusten?

Antwoord: Rusten is niet hetzelfde als slapen. Slaap is nodig voor het goed functioneren van de hersenen. Het kan wel zo zijn dat wat achteraf als rusten aanvoelt, toch deels slaap is geweest. Niet iedereen ervaart slaap als ‘buiten westen’ zijn. De hersenen van mensen die slecht slapen, laten tijdens hun diepste slaap ook wat activiteit zien die hoort bij wakker zijn. Daardoor ervaren ze slapen misschien niet als slapen, maar hooguit als onrustig rusten. Toch krijgen hun hersenen wel wat mee van de voordelen van slaap.

Eus van Someren, hoofd afdeling Slaap en cognitie bij het Nederlands Herseninstituut

Gezondgids 4, 2023

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