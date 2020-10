Antwoord: Bij droge ogen is er een tekort aan traanvocht in de ogen, waardoor ze onvoldoende zijn beschermd. Algemene adviezen bij droge ogen zijn: voorkom een te lage luchtvochtigheid in huis, knipper vaker met de ogen en vermijd ruimtes met airconditioning en plekken waar gerookt wordt.

Ogen zijn kwetsbaar. Het is daarom verstandig om bij aanhoudende oogklachten naar de huisarts te gaan en niet zomaar oogdruppels zonder recept te kopen. Laat de huisarts eerst bepalen of er druppels nodig zijn, en zo ja welke druppels dan het best helpen.

Linda Mulder-Wildemors, apotheker/onderzoeker bij SIR Institute, Leiden

Gezondgids 5, 2020

