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Oogdruppels

Vraag: De opticien constateerde laatst dat ik droge ogen heb. Hij raadde mij daarom oogdruppels aan. Zijn er verschillen tussen de diverse verkrijgbare oogdruppels? En wat kan ik nog meer doen bij droge ogen?

Gepubliceerd op:8 oktober 2020

Antwoord: Bij droge ogen is er een tekort aan traanvocht in de ogen, waardoor ze onvoldoende zijn beschermd. Algemene adviezen bij droge ogen zijn: voorkom een te lage luchtvochtigheid in huis, knipper vaker met de ogen en vermijd ruimtes met airconditioning en plekken waar gerookt wordt.

Ogen zijn kwetsbaar. Het is daarom verstandig om bij aanhoudende oogklachten naar de huisarts te gaan en niet zomaar oogdruppels zonder recept te kopen. Laat de huisarts eerst bepalen of er druppels nodig zijn, en zo ja welke druppels dan het best helpen.

Linda Mulder-Wildemors, apotheker/onderzoeker bij SIR Institute, Leiden
Gezondgids 5, 2020

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