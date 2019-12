Antwoord: Oorsmeer (cerumen) wordt aangemaakt door talg- en zweetkliertjes in de gehoorgang. Het heeft als functie de gehoorgang te bevochtigen, schoon te houden en te beschermen. Het is antibacterieel en vormt een natuurlijke barrière tegen onder meer water, insecten en stof. Bij het ouder worden verandert de samenstelling van het oorsmeer en kan de productie inderdaad (sterk) afnemen. Oorsmeer is niet de enige beschermende factor: de vorm van het oor, de haartjes, de huid en het trommelvlies spelen bijvoorbeeld ook een rol. Afwezigheid van oorsmeer geeft daardoor meestal geen klachten. Mocht er tóch sprake zijn van uitdroging, jeuk of pijn, dan kan een arts oordruppels voor tijdelijk gebruik voorschrijven. Het oor is een zelfreinigend orgaan. Het is af te raden oren te reinigen met bijvoorbeeld wattenstaafjes of water.

Ron Droog, arts in opleiding tot specialist KNO bij het Leids Universitair Medisch Centrum

Gezondgids 3, 2019

