Osteoporose na hormoontherapie

Antwoord: Als er sprake is van osteoporose, is de verzwakking van de botten sneller en ernstiger verlopen dan normaal. Dat betekent dat je meer risico loopt om een breuk te krijgen. Je kunt het proces van verzwakking inderdaad stabiliseren en het fractuurrisico aanpakken. Een gezonde leefstijl is hierbij essentieel. Dat betekent: in actie komen en werken aan het behoud van je botsterkte.

In de meeste gevallen bestaat het behandelplan uit gezond en gevarieerd eten met voldoende calcium en vitamine D, en botbelastend bewegen. Dat laatste betekent dat je lichaam het eigen gewicht moet dragen, zoals bij wandelen en traplopen. Afhankelijk van je leeftijd kan ook medicatie voorgeschreven worden. Vraag je arts daarnaast om regelmatige controle van je botten.

