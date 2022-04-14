Panty tegen tekenbeten

Antwoord: Totale bescherming tegen teken geeft een panty, net als een broek, niet. Een teek kan kruipen tot voorbij de panty en dan alsnog bijten.

Draag liever gesloten schoenen en kleding die je armen, benen en buik aan één stuk bedekken. Stop ook je broekspijpen in je sokken. Hiermee maak je de kans op een tekenbeet nog kleiner. Het blijft verstandig om direct na elk bezoek aan een groene omgeving een tekencheck doen.

Kees van den Wijngaard, epidemioloog bij het RIVM

Gezondgids 2, 2022

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