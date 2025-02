Pesticiden

Antwoord: Het is niet aangetoond dat biologisch voedsel gezonder is dan niet-biologisch voedsel. Wel zitten in biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen. De kans dat deze resten, net als die in niet-biologische producten, een gevaar vormen voor je gezondheid is klein te noemen op basis van de kennis die we nu hebben.

Soms is de samenstelling van biologisch voedsel iets anders dan die van niet-biologisch. Zo worden in biologisch voedsel hogere gehaltes antioxidanten, zoals vitamine C, flavonoïden en carotenoïden, gemeten. Of dat een effect heeft op de gezondheid is onvoldoende onderzocht. De onderzoeken die hiernaar zijn gedaan laten geen significant effect zien.

Het risico op parkinson betreft vooral de mensen die in de landbouw werken met chemische bestrijdingsmiddelen. Het is aangetoond dat zij een verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van de ziekte van Parkinson.

