Plastic verhitten

Antwoord: Kunststoffen die in contact komen met levensmiddelen mogen geen risico vormen voor de gezondheid. Daarom moeten ze voldoen aan de eisen hierover in de Europese verordening. De kunststoffen moeten vooraf ook getest worden. Daarbij wordt gekeken naar het gebruik. In dit geval dus naar het opwarmen van vlees in de kunststof verpakking in heet (maar niet kokend) water.

Met een Verklaring van Overeenstemming verklaart de fabrikant dat de kunststof voldoet aan de wettelijke eisen. Zonder deze verklaring mag hij de verpakking niet op de markt brengen. Belangrijk is verder dat je je aan de gebruiksaanwijzing op de verpakking houdt. Dan mag je ervan uitgaan dat je de rookworst veilig kunt eten.

Lex Benden, woordvoerder Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Gezondgids 3, 2021

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