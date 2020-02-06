Antwoord: Probiotica zijn levende bacteriën die een positief effect op de gezondheid kunnen hebben, als je er voldoende van inneemt. Om erachter te komen of ze een positief effect hebben op de weerstand moet je de exacte samenstelling van een probioticum en de dosering kennen. De gezondheidsbevorderende effecten zijn voor enkele specifieke ziektes en condities overtuigend aangetoond. Zo kunnen bepaalde probiotica de duur en intensiteit van diarree die in verband wordt gebracht met antibiotica doen afnemen.

Over het algemeen klinkt het consumeren van een eenvoudig drankje of supplement voor een verhoogde weerstand te mooi om waar te zijn. Zorg sowieso voor voldoende lichaamsbeweging, voldoende slaap en een gevarieerde voeding.

Remco Kort, microbioloog en hoogleraar aan de Vrije Universiteit

Gezondgids 1, 2020

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