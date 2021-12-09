Antwoord: Schimmel op voedsel is meestal een teken van bederf. Maar een harde kaas, zoals Goudse of Parmezaanse, met wat schimmel hoef je niet meteen weg te gooien. Meestal groeit de schimmel alleen aan de buitenkant. Snijd die ruimschoots weg, een centimeter rondom de schimmelplekken. De rest van de kaas kun je veilig eten.

Bij zachte kaas (zoals roomkaas en ricotta), geraspte en plakken kaas verspreidt schimmel zich makkelijker over de hele kaas. Zit er schimmel op deze soorten, eet ze dan niet. Schimmels kunnen giftige stoffen aanmaken die voedselvergiftiging veroorzaken. Bovendien zijn sommige gifstoffen mogelijk kankerverwekkend.

Aniek Aarsman, expert Voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 6, 2021

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