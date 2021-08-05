Antwoord: Elke shampoo kan vet, vuil en geuren verwijderen van de hoofdhuid en uit het haar. Haar is dood materiaal. Geen enkele shampoo kan het repareren, ongeacht toegevoegde vitamines, cafeïne of andere ingrediënten.

De beste en goedkoopste manier om je haar niet te veel te beschadigen is het beperken van invloeden van buitenaf. Beperk warmte (föhnen, krultanggebruik) en chemische factoren (permanenten, verven) en was je haar niet te vaak. Je haar zal dan minder snel dof en droog worden.

Verder kan een conditioner de aangetaste vetlaag rondom het haar iets herstellen. Heb je een gevoelige hoofdhuid, kies dan een neutrale shampoo met zo min mogelijk reinigingsmiddel (laurylsulfaten), parfum en schuimstoffen (zoals cocamide DEA en cocamido­propylbetaine).

Patrick Kemperman, dermatoloog bij het Amsterdam UMC en Dijklander ziekenhuis

Gezondgids 4, 2021

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