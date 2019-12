Shampoo met cafeïne

Antwoord: Onderzoek zou hebben aangetoond dat cafeïne kan helpen in de strijd tegen haaruitval. Cafeïne in shampoo zou de werking van dihydrotestosteron (DHT) blokkeren. En DHT is een van de factoren die verantwoordelijk kunnen zijn voor haaruitval. Maar de benodigde hoeveelheid cafeïne om een effect te geven bij inname, zou gelijkstaan met 60 tot 80 kopjes koffie per dag. Terwijl shampoos hooguit 5 tot 10 minuten in contact komen met de hoofdhuid. In deze periode zou dan een enorme hoeveelheid werkzame stof door de hoofdhuid bij de haarwortelzakjes moeten komen om haaruitval tegen te gaan.

Zowel theoretisch als praktisch is het dus onmogelijk dat shampoos met cafeïne werken tegen haaruitval, en dus ook dat cafeïne een schadelijke bijwerking zou kunnen geven. Dit neemt niet weg dat het goede shampoo kan zijn om het volume of de eigenschappen van het haar te verbeteren.

Coen Gho, arts/onderzoeker Hair Science Institute, Maastricht

Gezondgids 3, juni 2014

