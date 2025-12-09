Antwoord: Sint-janskruid heeft – net als medicijnen bij een depressie – invloed op de lichaamseigen stoffen in de hersenen die een rol spelen bij emoties en stemmingen. Hoe dit precies werkt is niet helemaal bekend. Let wel op met de middelen in de vrije verkoop, want alleen van de producten met sint-janskruid die zijn geregistreerd als geneesmiddel is de werkzaamheid onderzocht.

De andere middelen zijn kruidenmiddelen die geen constante hoeveelheid van de werkzame stof hoeven te bevatten. Wel kunnen ze dezelfde bijwerkingen en wisselwerking met andere medicijnen hebben als het geregistreerde geneesmiddel. En dat zijn er best veel. Vraag daarom advies aan je huisarts of apotheker als je een kruidenmiddel met sint-janskruid wilt gaan gebruiken.

