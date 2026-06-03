Antwoord: Als je ouder wordt, zeker na je 60e, kan je stem wat beverig of schor gaan klinken. Soms is ze ook merkbaar zwakker of hees. Vooral in situaties waarbij je je stem verheft, kan het daardoor lastig zijn om je te laten horen. Er is dan sprake van presbyfonie: je stembanden sluiten en trillen minder goed, omdat de spieren die daarvoor zorgen verslappen.

Het is belangrijk je stem op peil te houden door die goed te blijven gebruiken. Probeer bijvoorbeeld hardop te lezen of ga zingen. Dit kan helpen voorkomen dat de spiertjes rond je stembanden (verder) verzwakken. Ook is het verstandig voldoende water te drinken (1-1,5 liter per dag) om je stembanden te hydrateren. Het is niet slim om te roepen of je keel vaak te schrapen. Verder hebben roken en alcohol een nadelig effect op je stem.

Als je er veel last van hebt, kun je het best naar je huisarts gaan. Die kan je doorverwijzen naar een kno-arts.



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