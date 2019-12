Toestemmingsvraag tandarts

Antwoord: Een zorgverlener moet de patiënt altijd goed en duidelijk informeren over de zorg die hij nodig heeft, en over de te verwachten kosten. Zonder toestemming van een patiënt mag geen behandeling plaatsvinden. Dit betekent niet dat bij elke handeling expliciete toestemming nodig is. Bij niet-ingrijpende verrichtingen mag de zorgverlener ervan uitgaan dat de patiënt ermee instemt. Ben je van mening dat je niet goed geïnformeerd bent door je tandarts of mondhygiënist, dan adviseren wij om dit te bespreken met je zorgverlener.

Kom je er samen niet uit, dan is het mogelijk om naar de klachtencommissie te stappen waarbij de tandarts is aangesloten.

Ook is het mogelijk om de klacht te melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Die pakt dan wel geen individuele klachten op, maar gebruikt ze wel als signaal.

