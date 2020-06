Antwoord: Een tongschraper kan uitkomst bieden als tongbeslag de slechte adem veroorzaakt. Tongbeslag is het geheel aan bacteriën en voedselresten op het achterste deel van de tong. De bacteriën produceren een onaangename zwavelgeur. Met een tongschraper (te koop bij de drogist voor een paar euro) kun je de tong reinigen en zo de onaangename geur verminderen.

Steek je tong flink uit en druk de schraper zo ver mogelijk achter op de tong. Trek de schraper langzaam naar voren en spoel hem schoon. Herhaal dit enkele keren en spoel vervolgens je mond na met water. Reinig de tongschraper voor een volgend gebruik. Doe dit tweemaal per dag.

Een slechte adem kan trouwens ook andere oorzaken hebben. Denk aan het eten of drinken van bepaalde voeding en drank, roken, een droge mond of een ontsteking in de mond. In die gevallen helpt een tongschraper niet. Bij een ontsteking kan aanvullende verzorging nodig zijn.

Sandra Mul, expert Zelfzorg bij de Consumentenbond

Gezondgids 3, 2020

