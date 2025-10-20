Antwoord: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft begin juli laten weten dat er met ingang van 2027 geld komt om de vaccinatie tegen gordelroos op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Maar wanneer dit precies gebeurt en welke groepen hier gebruik van kunnen maken, is nog niet bekend.

Vaccinatie tegen gordelroos kan zinvol zijn voor 60-plussers en voor mensen uit medische risicogroepen. Alleen voor die laatste groep wordt de vaccinatie nu vergoed, als er een artsenverklaring voor is gegeven. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij stamcel- en orgaantransplantaties, bij hiv-infecties en bij sommige kankerbehandelingen.

In Nederland wordt op advies van de Gezondheidsraad het vaccin Shingrix gebruikt. De vaccinatie bestaat uit 2 prikken, met 2 tot 6 maanden ertussen. Wil je de vergoeding niet afwachten, dan kun je je op eigen kosten laten vaccineren. De kosten variëren per GGD, maar reken op zo’n €500 in totaal.

Onlangs zijn er onderzoeksuitkomsten gepubliceerd waaruit zou blijken dat het vaccin mogelijk de kans op dementie verlaagt, maar dat behoeft nader onderzoek.

